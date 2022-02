L’ancien basketteur congolais Mutombo Dikembe a reçu, le prix d’«Ambassadeur mondial de la NBA» lors d’une cérémonie organisée à Downtown Cleveland, aux États-Unis d’Amérique.

Mutombo Dikembe, a reçu ce titre d’Ambassadeur mondial de NBA par l’entremise de l’ancienne star de la NBA Jadson Collins. Il a été honoré pour son travail abattu dans son pays natal, la RD Congo : la construction de l’hôpital Biamba Marie Mutombo à Kinshasa pour honorer sa défunte mère et celle d’une école dans le village Tshibombo au Kasaï Oriental, construite pour rendre hommage à son feu père et aux États-Unis d’Amérique.

Né le 25 juin 1966 à Kinshasa, en République démocratique du Congo, Dikembe Mutombo Mpolondo Mukamba Jean-Jacques wa Mutombo dit Dikembe Mutombo est un joueur congolais de basket-ball, qui a débuté sa carrière de basketteur au sein du BC ONATRA de Kinshasa.

L’ancien pivot de la NBA, retraité depuis 2009, représente la Ligue américaine de basket-ball à travers le monde et a évolué en NBA pendant 18 ans (1991-2009), ce qui a fait de lui l’un des plus célèbres basketteurs africains de l’histoire.

Il a joué sous les couleurs de six franchises différentes : Denver Nuggets, Atlanta Hawks, Philadelphie 76ers, New Jersey Nets, New York Knicks et Houston Rockets. Il mesure 2,18m et est célèbre pour son jeu très défensif. En 18 saisons de NBA et près de 1 200 matches, il tourne à des moyennes de 9,8 points, 10,3 rebonds et 2,7 contres.