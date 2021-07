Le président de la république Félix Tshiszekedi, a tenu une réunion du conseil de sécurité élargi au Palais de la Nation, rapporte la Cellule de communication de la Présidence de la République.

Cette réunion qui regroupe au tour du commandant suprême des Forces armées de la RDC et de la Police nationale congolaise, les responsables civils et militaires des services de défense et de sécurité connaît aussi la participation du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, du vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, celui de la Défense ainsi que le ministre du Budget.

Il s’agit de la première réunion de cette instance sécuritaire élargie, un mois après la tournée d’inspection du Chef de l’Etat dans les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri sous administration militaire à la suite de l’état de siège qu’il a décrété, rappelle la Cellule de communication de la Présidence de la République.