La situation sécuritaire est au rouge dans la province de l’Ituri en dépit de l’état de siège en vigueur depuis plus de 100 jours.

L’activisme des groupes armés tant locaux qu’étrangers ne faiblit pas. Le gouverneur militaire de l’Ituri, le lieutenant-général Jonny Luboya, est revenu à Bunia jeudi 19 août en provenance de Kinshasa où il a été entendu par sa hiérarchie ainsi que la commission défense et sécurité de l’Assemblée nationale dans le cadre de l’évaluation de l’état de siège.

A son arrivée à Bunia, le gouverneur militaire le général Jonny Luboya, a promis de privilégier les actes au détriment des paroles.

« J’avais déjà beaucoup parlé quand je suis arrivé ici, je ne veux plus continuer à parlotter, nous allons passer davantage aux actes. Il n’y a même plus de dernier avertissement, je vais me taire tout simplement, ils verront les résultats, pour ce qu’ils ont fait, ils iront le faire en enfer », a déclaré à la presse le lieutenant-général Jonny Luboya.

Ces derniers jours, les miliciens de CODECO ont mené plusieurs attaques dans le secteur de Banyali-Kilo (territoire de Djugu) où ils ont incendié l’hôpital général de référence de Itendeyi.

« Les actes posés par les miliciens de CODECO dans le secteur des Banyali-Kilo et en territoire d’Irumu ne resteront pas impunis. Sachez que des opérations de grandes envergures vont être lancées contre ces rebelles », a-t-il promis.