Devant les députés et sénateurs réunis en congrès, le président de la République Félix Tshisekedi, a dans son discours sur l’état de la nation, promis de limiter dans le temps l’intervention ougandaise sur le sol congolais.

« En autorisant l’armée ougandaise à entrer en République Démocratique du Congo, sans soumettre au Parlement l’accord de défense dont il est le soubassement, le Gouvernement de RDC viole intentionnellement l’article 214, alinéa 1 de la Constitution. Aux députés de s’assumer et au peuple de garder la vigilance », avait déclaré le député Juvenal Munubo.

Le chef de l’État, a loué « la mutualisation des efforts » entre les deux pays et promis de veiller que cette présence ougandaise soit limitée dans le temps.

S’agissant de la critique formulée par différents acteurs de la société civile et certains députés sur l’absence d’information sur cette opération conjointe, Félix Tshisekedi a annoncé que les bureaux de l’Assemblée nationale et celle du sénat étaient bel et bien informés de cette opération.

Il sied de rappeler que, les ministres congolais et ougandais de la Défense s’étaient, eux, retrouvés mercredi dernier à Bunia, en Ituri, pour évoquer la mutualisation et l’harmonisation des opérations militaires lancées le 30 novembre. Ils ont même signé un accord général de défense. Le but, avait dit Gilbert Kabanda, « c’est d’arriver à assumer le passif et progresser vers une coopération intégrale de défense entre les deux pays ».