ESU: risque d’une année blanche, les profs exigent 5.000 $US de salaire avant toute reprise de cours

Face à l’impossibilité matérielle de récupérer le calendrier, des experts du secteur demandent au Gouvernement de décréter l’année académique 2019-2020 blanche.

Les Professeurs des établissements officiels d’Enseignement supérieur et universitaire (ESU) en RD Congo, exigent un salaire de 5000$US, avant de reprendre les activités académiques suspendues depuis le 18 mars dernier. C’est ce qu’a déclaré le week-end, l’un de ces enseignants qui a affirmé avoir fait le relai d’une décision collective.

Selon une source de la fonction publique, la dépréciation spectaculaire du franc congolais sur le marché de change serait à la base de cette revendication des enseignants du secteur public de l’ESU. » Avant la crise actuelle, où le taux de change était plus au moins stable (1.650 fc, le dollar américain), un Prof d’université percevait l’équivalent en monnaie locale de 2000$US, comme salaire mensuel. A ce jour, à la suite de la dépréciation spectaculaire du franc congolais observé depuis quelques mois, on n’ose même pas faire le calcul. La situation est plus qu’attendrissant. Le pouvoir d’achat des enseignants s’est gravement effrité « , a expliqué la source.

Faut donc rappeler que le même malaise est ressenti dans tous les secteurs publics de la vie du pays. Cas de l’Administration publique où agents et fonctionnaires de l’Etat crient, sans aucun espoir d’être entendus, à un véritable drame consécutif à cette situation de crise économique. Tout le problème, expliquent plusieurs syndicats de l’Administration publique en RD Congo, résident au niveau du taux appliqué par l’Etat dans le calcul de la rémunération de ses agents.