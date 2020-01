ESU – monnayage des points: Thomas Luhaka met en garde les professeurs des Universités de la RDC

Le ministre dans l’enseignement supérieur et universitaire, interdit à tout enseignant de conditionner la réussite et la participation des Étudiants aux cours, aux séances de travaux pratiques, aux interrogations et aux examens, par l’achat des syllabus.

Pour Thomas Luhaka, « Cela n’est rien d’autre qu’un système de corruption et de monnayage des points qui s’est installé sous la fameuse pratique de droit d’auteur. Cette pratique reste formellement interdite », a t-il dit dans l’instruction académique de cette année.

En vue de garantir le fonctionnement des Établissements au courant de chaque année académique, le Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur et Universitaire édicte, au début de chaque exercice, une instruction académique à l’intention de la Communauté universitaire. Il s’agit d’une feuille de route que tous les responsables des Etablissements publics et privés de l’Enseignement Supérieur et Universitaire doivent impérativement maîtriser, appliquer, respecter et faire respecter, durant l’année académique .