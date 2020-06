ESU : « les revendications des professeurs sont en cours d’exécution » (Thomas Luhaka)

Thomas Luhaka, ministre de l’Enseignement supérieur et universitaire (ESU), a annoncé à la communauté universitaire que certaines revendications des professeurs d’universités sont déjà prises en compte et sont en cours d’exécution par le gouvernement.

Le ministre de l’Enseignement supérieur et universitaire, appelle cependant à la compréhension des uns et des autres. « Je porte à la connaissances des membres de la communauté de l’ESU que certaines de ces revendications sont déjà prises en compte et sont en cours d’exécution par les instances gouvernementales. D’autres sont en train d’être examinées actuellement au niveau des services compétents ».

Par ailleurs Thomas Luhaka, ne cautionne pas les récupérations politiciennes de ces frustrations des membres de certains corps de l’ESU renseigne le communiqué de presse du ministre de l’ESU.

Pour rappel, les professeurs de l’UNIKIN se sont réunis ce lundi 15 juin pour parler de leurs conditions sociales. Dans leur déclaration, lue par le professeur Djeef Iteku, ils conditionnent toute reprise des activités à l’UNIKIN par la satisfaction de leurs revendications antérieures et actuelles, notamment l’augmentation de leur salaire à au moins 5000 USD et la mécanisation des nouveaux Docteurs à thèse, Chefs des travaux, Assistants et autres personnels.