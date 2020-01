Espagne: la tempête Gloria a fait 12 morts et 4 disparus

Douze personnes sont mortes et quatre portées disparues après le pass

age ge de la tempête Gloria qui a frappé l’Espagne de dimanche à jeudi, a annoncé vendredi le Premier ministre Pedro Sanchez, en l’attribuant au changement du climat.

M. Sanchez a exprimé sa « solidarité avec les familles des douze personnes décédées et des quatre disparus pour lesquels nous déployons toutes les ressources matérielles et humaines pour les localiser au plus vite ».

Le précédent bilan selon les autorités locales s’établissait à onze morts attribués à cette tempête qui a frappé surtout l’Est de l’Espagne et le littoral méditerranéen.

« La mer s’est avancée de trois kilomètres à l’intérieur des terres dans le Delta de l’Ebre » en Catalogne, a-t-il dit. « A certaines endroits, il est tombé plus de pluies en un jour que ce qu’on attend pour toute l’année », a souligné le chef du gouvernement.

« C’est ma septième grande tempête que nous connaissons depuis le début de la saison des tempêtes et elles sont de plus en plus dévastatrices », a-t-il ajouté pour souligner que l’Espagne est particulièremente exposée au changement climatique.

