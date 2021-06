Le gouvernement militaire de la provincial du Nord-Kivu le général Constant Ndima Kongba organise depuis mardi 8 juin 2021 le retour des déplacés du volcan Nyiragongo se trouvant à Sake, dans le territoire de Masisi.

Ils rentrent à Goma et à Nyiragongo. 33 gros bus et 5 camions ont été disponibilités en vue de faciliter le transport des retournés ainsi que leurs biens. Le commissaire divisionnaire Romy Ekuka Lipopo, vice-gouverneur du Nord-Kivu qui supervise l’opération a annoncé que le gouvernement a prévu un autre bus qui devra transporter les personnes à mobilité réduite.

« Nous sommes en train de tout faire pour que la population qui était évacuée sur Sake revienne à Goma. Sur une population estimée à 35 000, certains sont déjà rentrés. Il reste sur place probablement dans les 20 et 25 000 et pour ce faire nous avons disponibilité 33 bus et 5 camions. Les camions pour transporter les effets et les bus pour transporter la population. Nous avons également prévu un bus pour les personnes à mobilité réduite », a dit le commissaire divisionnaire Romy Ekuka Lipopo, vice-gouverneur du Nord-Kivu.

Les retournés appellent les autorités à matérialiser leur promesse, celle de les assister en vivres et non vivres, une fois dans leurs domiciles.