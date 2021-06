Le Programme Alimentaire Mondial (PAM), fourni de l’aide humanitaire d’urgence aux déplacés, qui ont dû fuir leurs habitations à Goma et ses environs à la suite de l’éruption volcanique de Nyiragongo le 22 mai dernier.

D’après le PAM, plus de 43 000 personnes déplacées dans les régions de Sake, Minova et Rutshuru, des villes proches de Goma, qui ont accueilli un afflux de personnes, sont déjà servies. Les personnes déplacées ont reçu des rations de 10 jours composées de farine, de légumineuses, d’huile et de sel.

« Les gens se sentent impuissants et désespérés. Les familles qui ont fui dépendent entièrement du gouvernement et des organismes d’aide pour les produits de base comme la nourriture, l’eau et les abris. Le PAM est très préoccupé par la situation alimentaire et nutritionnelle des personnes contraintes de quitter leur foyer. Nous leur apportons l’assistance alimentaire dont elles ont besoin pour faire face à cette crise », a déclaré Erwan Rumen, Coordinateur de la zone Est du PAM.

A en croire les responsable du PAM, sur base des évaluations effectuées la semaine dernière, ce dernier souhaite atteindre un total de 40 000 personnes à Sake, 65 000 à Minova et 60 000 à Rutshuru. Au Rwanda, le PAM affirme avoir fourni également une aide alimentaire d’urgence à de nombreuses autres personnes qui ont traversé la frontière.