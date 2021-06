Selon Roger Kamba conseillé spécial du Chef de l’État chargé de la couverture maladie universelle, 1000 abris sont en phase terminale de construction en territoire de Nyiragongo, en faveur des sinistrés de l’éruption du volcan Nyiragongo survenue le 22 mai dernier.

A en croire le conseillé du chef de l’État Félix Tshisekedi, ces maisons construites par le corps de génie militaire seront disponibles début juillet. Un autre lot de 1000 maisons sera également prêt fin juillet.

« Au 1er juillet 1000 déjà seront apprêtées et jusqu’au 20 juillet on aura un total de 2000 ménages. Il faut multiplier ça par 5 ou 6 pour savoir le nombre de personnes qu’on peut déjà loger grâce au génie militaire, grâce à l’aide internationale et surtout grâce à l’implication du chef de l’État lui-même », a-t-il dit au cours d’une visite d’inspection sur le site.

Pour rappel, l’éruption volcanique du Nyiragongo survenue le 22 mai, a fait un bilan de 31 morts dont 7 lors de l’évacuation de la ville et 24 personnes ont été calcinées par les laves. 247 352 personnes représentant 41 225 ménages s’étaient déplacées de la ville de Goma pour trouver refuge ailleurs. Les coulées des laves ont emporté plus de 3 000 maisons détruites, 10 écoles et 4 centres de santé ont été détruits.