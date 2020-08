Equity Group Holdings devient l’actionnaire majoritaire de la Banque Commerciale Du Congo (BCDC)

L’acquisition de 66,53% d’actions fait d’Equity Bank la deuxième plus grande banque commerciale de la République Démocratique du Congo.

Ci-dessous le communiqué

Equity Center, Nairobi (11 août 2020) Aujourd’hui, Equity Group Holdings PLC a annoncé la finalisation de l’acquisition de 66,53% d’actions de la Banque Commerciale du Congo (BCDC) pour un montant total de 95 millions de dollars.

Le Groupe Equity possède désormais deux filiales en République Démocratique du Congo après avoir acquis précédemment ProCredit Bank Congo, une banque allemande, devenue Equity Bank Congo. La BCDC est la plus ancienne banque du pays, puisqu’elle a été créée en 1909.

« Nous avons eu l’opportunité d’acquérir les deux banques les plus solides du marché. Ayant désormais deux filiales, la deuxième et la quatrième plus grandes banques du pays, nous sommes convaincus que la fusion et le regroupement de ces deux filiales produiront une banque fusionnée avec un total bilan de plus de 2 milliards de dollars, nous permettant ainsi d’avoir la capacité et les moyens de contribuer de manière significative au développement et à la transformation de la République Démocratique du Congo », a déclaré le Dr James Mwangi, PDG et Directeur Général d’Equity Group Holdings Plc.

Dr James Mwangi a déclaré que la fusion de ces deux entités donnera naissance à une filiale qui contribuera à plus de 20 % du bilan total du Groupe. L’entité fusionnée est en passe de devenir la plus grande institution bancaire en RDC dans un délai d’un an et ce, au vu des ressources managériales et financières du Groupe ainsi que des synergies commerciales qui accompagneront l’appartenance à ce grand Groupe régional.

« Nous sommes heureux d’avoir maintenant la taille et l’infrastructure nationale qui feront en sorte que notre expérience et notre capacité contribuent de manière significative à la transformation des vies et des moyens de subsistance en RDC, tout en stimulant la transformation économique du pays par l’allocation de ressources », a déclaré Dr James Mwangi. Il a ajouté : « L’acquisition et la fusion avec la BCDC vont porter le total bilantaire d’Equity Group Holdings Plc à 1 000 milliards de Kshs, ce qui lui fera gagner en économie d’échelle ».

George Forrest a déclaré à propos de la transaction : « J’ai décidé de vendre mes actions de la BCDC au Groupe Equity parce que je savais que ce dernier allait la préserver et la développer pour lui donner l’éclat qu’elle mérite. La BCDC a pris part active au développement de la RDC et a contribué à écrire son histoire au cours des 111 dernières années de son existence. Je vends mes actions à Equity Group Holdings dans l’espoir que cette institution devienne la plus grande banque du Congo et qu’elle continue à contribuer au développement et à la transformation du pays ». Il a ajouté : « Aujourd’hui, la transaction est conclue, et je suis un homme heureux et fier d’avoir transmis à Equity le flambeau de cette merveilleuse institution. Aujourd’hui, j’ai écrit la dernière page de mon chapitre du livre intitulé BCDC, et je suis en paix avec le fait que Equity continuera à écrire la merveilleuse histoire de la BCDC ».

« J’exprime notre gratitude à M. Forrest et à sa famille, au Conseil d’administration et à la Direction de la BCDC pour leur ouverture et leur confiance pendant la période de la transaction. Nous sommes reconnaissants de la confiance qui nous a été accordée », a ajouté le Dr James Mwangi.

À propos de Equity Group Holdings Plc.

Equity Group Holdings (EGHL) est une société panafricaine de services financiers, cotée à la Bourse de Nairobi, à la Bourse d’Ouganda et à la Bourse du Rwanda. Le Groupe possède des filiales bancaires au Kenya, en Ouganda, au Sud-Soudan, au Rwanda, en Tanzanie, en RDC et un bureau de représentation en Ethiopie. En plus, le groupe possède des filiales non bancaires qui fournissent des services de banque d’investissement, d’assurance, de Telecom, de Fintech, d’investissements à fort impact social. Le Groupe Equity dispose d’un total actif de près de 7,5 milliards de dollars américains. Avec plus de 14,5 millions de clients, le Groupe est l’une des plus grandes banques de la région en termes de clientèle. Depuis 2008, la Fondation du Groupe, Equity Group Foundation (EGF), a participé activement à plusieurs programmes humanitaires dans les domaines de l’éducation et du leadership, de l’alimentaire et de l’agriculture, de la protection sociale, de la santé, de l’énergie renouvelable et de l’environnement, ainsi que du développement des entreprises et de l’inclusion financière pour des millions d’Africains. La Fondation du Groupe Equity a un réseau qui fournit des services sanitaires sous le label Equity Afia, qui a soutenu les efforts de la lutte contre la pandémie de la COVID-19.

Source: Equity Bank