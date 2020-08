En colère, les agents de la riposte contre Ebola et Covid-19 à l’Équateur, protestent contre leur rémunération journalière. Ils ont manifesté lundi, leur mécontentement devant l’hôpital général de Wangana dans la ville de Mbadaka.

« A l’Est du pays, à Goma par exemple, on avait payé aux gens dans le cadre d’Ebola, 90 dollars par jour. À l’Équateur, nous avons 2 maladies, Ebola et Covid-19. Et les gens qui travaillent, on leur présente 2 dollars par jour par le ministère de la Santé. Ça, c’est se moquer des gens », s’indigne le directeur intérimaire du laboratoire provincial de l’Équateur.

Sur les ondes de nos confrères de la radio Top Congo FM, Pierrot Ayiname Booto rappelle Ebola et Covid-19 sont « des maladies à risque. Nous avons même perdu un de nos collègues, décédé de suite d’Ebola ici à Mbandaka. On ne paie rien aux gens qui interviennent dans la riposte, même pas un transport ».Pierrot Ayinama demande que « le gouvernement songe à nous, qu’il revoie un peu notre barème ».