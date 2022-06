Tony Mwaba, ministre de l’Enseignement primaire secondaire et technique (EPST), a au cours de la réunion hebdomadaire tenue avec les agents de l’administration de son cabinet, tapé le poing sur la table pour mettre un terme à l’anarchie qui gangrène le secteur de l’enseignement primaire en RDC.

Le patron de l’enseignement primaire secondaire et technique, va en guerre désormais contre les enseignants détenteurs des faux diplômes. L’ordre a été donné à l’inspecteur général de l’Enseignement primaire secondaire et technique pour lancer le contrôle des dossiers des enseignants et sanctionner les faussaires.

« Il y a les enseignants qui ont des faux diplômes. Sur cette question, je veux quand-même sentir que l’inspection générale existe. Vous voyez comment ces enseignants revendiquent, il y en a qui viennent ici ivres, ils sortent des propos désobligeants, vous demandez si c’est vraiment un enseignant », a dit le ministre de l’EPST.

Tony Mwaba prévient qu’à l’issue de ce contrôle, les enseignants détenteurs des faux diplômes seront automatiquement désactivés de la liste de paie.