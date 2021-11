« La grève n’est ni levée ni suspendue ». Contrairement à l’information livrée faisant suite à la suspension de la grève par le banc syndical, dans une déclaration rendue publique le vendredi 29 octobre 2021, les délégués des syndicats des enseignants sur place disent être surpris de suivre cette information sur les ondes de Top Congo fm.

A en croire une source contacté par journaldekinshasa.com, ces derniers se disent déçus par l’attitude affichée par le banc gouvernemental : « La grève n’est ni levée ni suspendue par ce que nous attendons tous ce que nous avons demandé au Gouvernement de la République», a notre source avant d’évoquer les dessus de cartes depuis le début des négociations.

« Nous sommes arrivés mercredi dans la soirée, le jeudi matin nous sommes restés toute la journée sans rien faire sinon se promener, contempler la belle nature, les animaux et tout ce qu’il y a ici, c’est vers 17h que nous avions eu le premier contact pour l’ouverture de travaux avec le vice-premier ministre, Liahu et le ministre Tony Mwaba avec qui nous avons échangé pendant près de 30 minutes et c’est tout. Les discussions devraient reprendre le vendredi, nous sommes restés comme le premier jour, nous avons beau attendu le banc gouvernemental dans la salle personne ne s’est présenté depuis le matin, jusqu’à ce soir et pourtant, l’équipe gouvernementale a passé la nuit ici, donc depuis le matin, on les a pas aperçus alors qu’on devrait débuter la première séance de travail. Donc nous sommes au troisième jour, rien n’a commencé, on n’a rien fait de bon, sinon nous balader dans la nature, l’information que nous venons de suivre sur Top Congo pour dire que la grève est levée. Je vous dis de vive voix que ce message est dénoué de tout fondement, il est archi faux, Top Congo n’est pas représenté ici », a-t-il précisé.

Ce délégué invite donc ses collègues enseignants à rester vigilants et à l’écoute du mot d’ordre qui viendra de leur part. « La grève continue, restez à la maison s’il le faut », a appelé ce professionnel de la craie, présent aux négociations avec le banc gouvernemental au Kongo centrale.