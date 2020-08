L’examen d’État commence ce lundi 31 août sur toute l’étendue du territoire national par la dissertation et le jury pratique. Elles s’étendront jusqu’au 3 septembre.

153 élèves finalistes de la 6ème des humanités sont attendus à Kinshasa. D’après le ministre provincial de l’Enseignement, Charles Mbuta Muntu, « des dispositions sont prises pour que les élèves ne soient pas contaminés au Coronavirus, un seul élève par banc ».

Nous sommes mêmes en train de faire le redéploiement des centres. On a recommandé aux chefs de centres d’utiliser des écoles voisines au cas où il y aurait des difficultés pour le respect des mesures barrières », renseigne, Charles Mbuta Muntu ministre provincial de l’Enseignement. « Il y aura certainement d’autres écoles supplémentaires, (elles) sont en train d’être sollicitées ».

Charles Mbuta Muntu fait également savoir que « les élèves finalistes ont été sensibilisés sur leur attitude et comportement par ce temps d’épidémie de Covid-19« .

Il révèle que « nous avons travaillé avec les inspecteurs et différents chefs de centres. Il y a eu des réunions d’orientation avec tous les élèves participant. On leur a recommandé la discipline et le respect des mesures barrières« .