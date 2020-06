Environnement et tourisme au menu des quotidiens marocains

Les quotidiens marocains parus ce vendredi consacrent leurs commentaires à la question environnementale et à la reprise de l’activité touristique.+Aujourd’hui le Maroc+ relève que le Royaume était sensible à la question environnementale dès le départ en étant parmi les pays précurseurs à créer un département ministériel chargé de l’environnement, notant toutefois que malgré les efforts consentis et les initiatives lancées au cours des dernières années, il reste encore des défis à relever pour faire de la cause environnementale et de la durabilité une priorité.

L’un des axes majeurs de travail peut être bien évidemment la sensibilisation du grand public à l’importance de la préservation de l’environnement et de l’adoption de gestes écoresponsables, préconise le journal, car, soutient-il, « la durabilité n’est pas un concept philosophique ou une démarche secondaire, au contraire c’est une nécessité pour tous ».

Abordant l’activité touristique à la ville d’Agadir, +Al Bayane+ observe que « la capitale du Souss est fin prête pour accueillir ses compatriotes aux premières vagues humaines, à l’horizon de la saison estivale qui se pointe dès la fin du mois courant ».

Depuis déjà plusieurs mois sans répit, tous les décideurs de la capitale du Souss se sont mis à monter au front pour revigorer une nomenclature touristique en berne, malgré les contraintes de l’état d’urgence, souligne la publication.

Certes, la pandémie est dans nos murs et persiste à lâcher prise, surtout dans certains foyers habituels du pays dont la contamination prolifère toujours, note le journal, relevant en revanche, que le virus au Maroc affiche le taux de létalité le plus faible au monde, parallèlement à celui des rémissions qui caracole aux summums.