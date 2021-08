L’étudiant Honoré Shama, qui avait été tué le 24 juillet par un policier suite à une embrouille née du contrôle de masque de protection, a été inhumé dimanche 8 août.

Le gouvernement était représenté par Muhindo Nzangi, ministre de l’Enseignement Supérieur et Universitaire (ESU). Plusieurs étudiants étaient présents aux côtés de la famille de l’illustre disparu.

« Je me mets dans la peau de cette famille. Je me souviens en 2002 quand j’ai quitté le village pour la ville. Toute l’économie de mon père qui était un pêcheur a été placée dans mes études. Si seulement mon père et ma famille apprenaient que leur fils a été tué par un policier payé par l’Etat pour protéger la population et se transforme en bourreau », a dit le ministre.

Et d’ajouter: « Le Premier ministre m’a demandé de surveiller tout ce qui se fera autour de cet évènement (…). C’est inacceptable que les vies soient fauchées par des gens mal formés. J’espère que ce malheureux événement va interpeller le gouvernement à faire mieux ».

Il sied de rappeler que, le député Ados Ndombasi avait déposé une question orale avec débat au bureau de l’Assemblée nationale. Elle adressée à Daniel Asselo Okito Wankoy, vice-premier ministre de l’Intérieur, de la Sécurité, de la Décentralisation et des Affaires coutumières, au sujet de ces bévues policières dans la ville province de Kinshasa.