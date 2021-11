Moïse Katumbi est en Europe pour des consultations politiques, avec les congolais de la diaspora et d’autres partenaire. A indiqué Francis Kalombo, porte-parole adjoint du président national d’Ensemble pour la République.

Le porte-parole adjoint du président d’Ensemble pour la République, a indiqué à la presse que, Moise Katumbi reviendra à Kinshasa pour conclure sa tournée de consultation sur sa participation au pas à l’union-sacrée. Ça, c’est ce qui est prévu. Assure Francis Kalombo.

S’agissant de la question si Moïse Katumbi fait durer les consultations plus longtemps que prévu par peur de voir sa famille politique se décomposer, Francis Kalombo lance que celui-ci « ne craint absolument rien .Et ce, d’autant que la décision (à annoncer) ne sera non pas sa décision à lui seule, mais celle de sa famille politique », souligne-t-il.

Pour Kalombo, qu’on reste ou qu’on parte, certains vont rester ou partir. La preuve, c’est que certains sont déjà partis, le cas de Delly Sessanga, pointe celui qui est aussi coordinateur d’Ensemble pour la République dans la ville de Kinshasa.

Francis précise qu’il y aura toujours des départs de l’Union-Sacrée quelle que soit la décision que la famille politique Ensemble pour la République va prendre. « C’est ça la différence avec d’autres qui ne sont pas d’accord mais se taisent », lâche-t-il .