Le président Moise Katumbi organise davantage sa formation politique, il vient de nommer les membres du Comité national de la jeunesse de son parti.

Selon la décision signée mercredi 23 juin par le président national l’Ensemble pour la République, Jacky Ndala est désigné coordonnateur national. Il sera secondé par le coordonnateur national adjoint chargé des adhésions et implantation, Abel Lokombe Amundala, le coordonnateur national adjoint chargé de la formation et relation avec les partenaires, le Papy Mbaki Ndombele ainsi que le coordonnateur national adjoint chargé de la mobilisation et communication : Guy Ghislais Mukaz Tshikong A Tshing.

Shella Kamenga Mabi quant à elle, est nommée trésorière nationale. Elle sera secondée par Patricia Eleko Djema. Le poste de rapporteur national revient à John Paddou Bonolinoli Bafoebome et Fazili Kimwanga Lifo comme adjoint.

Le tout puissant Moïse Katumbi a également procédé à la nomination des membres du Comité national de la dynamique des femmes pour le changement. Cette structure sera dirigée demains par madame Dominique Munongo Inamizi, secondée par Mathilde Mugaja, Gabrielle Bope et Solange Mafuta.