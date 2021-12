Chérubin Okende, Ministre en charge des Transports, Voies de communication et de Désenclavement, a préféré abandonner ses bureaux pour une activité purement politique de Moïse Katumbi à Kisangani, chef-lieu de la province de la Tshopo.

Ce n’est qu’en République Démocratique du Congo (RDC) où l’on peut voir certains comportements « indignes » et propres à la Congolaise, même de certains membres du gouvernement censés être exemplaires.

Cherubin Okende membre d’Ensemble pour la République, ce « warrior », par cet acte, veut visiblement prouver à la face du monde que les affaires de l’État sont moins importantes qu’un combat politique.

Cette thèse n’est nullement de l’abstraction si l’on observe attentivement les défis qui attendent Chérubin Okende dans son secteur. Prenons le cas des embouteillages monstres dans les artères de Kinshasa. Chaque jour, les Kinois se plaignent de problème de routes, la hausse de prix du transport en commun selon le gré des chauffeurs. À côté de cela, on parle d’une multiplicité des taxis moto qui ne sont pas identifiés et qui, pour la plus part de fois, perturbent la circulation et créent des accidents. Aussi, l’on évoque la problématique de naufrage à répétition dans les eaux de la RDC. Tout récemment, l’on a noté une panne technique de l’avion d’une compagnie aérienne, à deux (2) reprises. À tous ces problèmes, quelles sont les solutions préconisées par le Ministre ? Incertitude totale !

Le « warrior » Chérubin Okende devrait en principe être très occupé, très chargé et très concentré pour apporter des solutions à ces multiples problèmes. Partir en vadrouille pour des raisons politiques alors que le secteur qu’on gère est « dans le coma », démontre le manque de considération envers la souffrance de la population congolaise.

Le Gouvernement devrait, dans le cadre du règlement qui le régit, mettre en place des mesures disciplinaires pour sanctionner des agissements de cette nature.