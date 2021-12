Après plusieurs rumeurs sur les réseaux sociaux annonçant son départ de l’ Ensemble pour la République, Francis Kalombo a annoncé officiellement via son compte Twitter qu’il demeure toujours membre fondateur et proche collaborateur de Moïse Katumbi.

« Des messages et déclarations circulent sur les réseaux sociaux de certains acteurs politiques en mal de positionnement faisant état de ma séparation avec le président Moïse Katumbi et le parti Ensemble. Intox et mauvaise foi ! Je demeure membre fondateur de ce grand parti politique et proche collaborateur du président M.K », a – t-il publié sur son compte Twitter.

Signalons tout de même qu’au début de la semaine, plusieurs publications en boucle sur les réseaux sociaux annonçaient le départ de Francis Kalombo proche collaborateur de Moïse Katumbi de Ensemble pour la République.

Francis Kalombo qui présente le parti politique de Katumbi dans la capitale congolaise, a même publié deux photos avec son leader d’Ensemble pour la République pour taire toutes les rumeurs qui ont annoncé son divorce avec son chef.