Enseignement et politique alimentent la presse sénégalaise

Les journaux sénégalais, parvenus jeudi à APA, traitent principalement des mesures prises par les autorités pour lutter contre les violences universitaires et du débat autour du nouveau Code électoral.Vox Populi se fait l’écho du « coup de gueule » de Cheikh Oumar Hann, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation en raison des « actes d’indiscipline et de violence (notés) dans l’espace universitaire ».

Dans Libération, l’ancien Directeur du Centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud) se demande « comment peut-on permettre à un étudiant d’agresser un professeur ou de saccager un restaurant ».

Récemment, 45 étudiants ont été traduits devant le Conseil de discipline de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) pour répondre de faits de violences. Au final, sept étudiants ont été exclus pour une durée de cinq ans et 37 pour deux ans ».

S’exprimant hier mercredi, en marge d’une visite de chantiers à l’Université Amadou Makhtar Mbow de Diamniadio (périphérie de Dakar), Cheikh Oumar Hann a déclaré dans Sud Quotidien que « les sanctions sont méritées » au regard de la gravité des faits.

Poursuivant dans Le Quotidien, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation a affirmé que « dorénavant, ce sera ainsi. Il faut que chacun assume pleinement sa responsabilité ». En clair, aucun écart de comportement ne sera toléré dans l’espace universitaire.

En politique, WalfQuotidien considère que le nouveau Code électoral est un « nid de pièges ». A en croire ce journal, « Karim (Wade) et Khalifa (Ababacar Sall) restent hors-jeu (et) le parrainage (est) maintenu pour la Présidentielle ».

De son côté, L’Observateur rapporte que parmi « les plénipotentiaires des différents pôles de la Commission politique du Dialogue national, l’opposition et les non-alignés se désolent de l’arbitrage partisan du président Macky Sall ».

L’AS souligne que le chef de l’Etat « refuse de trancher » les désaccords entre le pouvoir et l’opposition sur le projet de loi portant Code électoral. Ils ont essentiellement trait à la mise en place d’un organe indépendant chargé de l’organisation des élections, au bulletin unique ou encore à la perte pour un citoyen des droits civiques et politiques suite à une condamnation.

Enfin, Le Soleil précise qu’après son adoption par le Conseil des ministres du 5 juillet 2021, « le projet de loi portant Code électoral est sur la table de l’Assemblée nationale ». Le quotidien national renseigne que les députés sont convoqués « aujourd’hui à 16 heures (GMT) en session extraordinaire ».