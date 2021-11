En apparat « Zaouli », Magic System offre un show époustouflant à Abidjan

En apparat « Zaouli », un masque de l’Ouest ivoirien, le Groupe Magic System, a offert vendredi nuit à Abidjan un show époustouflant, devant un public vip.Ce concert, le premier après la sortie de l’album « Envolée Zougloutique », a enregistré la présence du Premier ministre, Patrick Achi, des membres du gouvernement, des autorités diplomatiques et directeurs généraux d’entreprises.

A’Salfo, lead vocal du groupe Magic System, s’est réjoui de la présence du Premier ministre, qui joint l’acte à la parole, après avoir annoncé, il y a quelques semaines de « bonnes nouvelles au monde de la culture ».

« Encore ce soir, vous êtes présents avec tous les Ivoiriens pour magnifier non pas un groupe mais un rythme et rendre hommage à toute une génération et par ricochet à toute la musique ivoirienne », a déclaré A’Salfo.

Des épouses de quelques ministres et de corps diplomatiques, ont été invitées à esquisser des pas de danses, sous des slaves d’applaudissements d’un public composé d’autorités.

Cette messe du zoulou, rythme musical pratiqué par ces quatre magiciens, a tenu ses promesses.

Ce concert a lieu six mois après la sortie du dernier album du Groupe Magic System dénommé Envolée Zougloutique. Le groupe est le promoteur du Festival des musiques urbaines d’Anoumabo (FEMUA).

Le second concert, lui, se tient sur l’esplanade du Palais de la culture de Treichville, dans le Sud d’Abidjan, ce lundi 15 novembre 2021, à 16h, à l’occasion de la Journée nationale de la paix.