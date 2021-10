Eliminatoires Mondial 2022 : Le Maroc bat la Guinée Bissau (5-0)

L’équipe marocaine de football a battu son homologue de la Guinée Bissau sur le score large de 5 buts à 0, mercredi soir à Rabat, pour le compte de la 3è journée (groupe I) des éliminatoires africaines du Mondial-2022 au Qatar.Les Lions de l’Atlas se sont imposés grâce à des buts inscrits Achraf Hakimi (31è), Imrane Louza (45+1è, s.p.), Ilias Chair (49è), Ayoub El Kaabi (62è) et Mounir El Haddadi (82è).

Grâce à cette victoire, l’équipe marocaine a repris la tête de la poule I avec 6 points obtenus en deux victoires, devançant la Guinée Bissau (2è/4 pts), la Guinée (3è/2 pts) et le Soudan (4è/1 pt).

Plus tôt, le Soudan et la Guinée ont fait match nul, 1 but partout, à Marrakech.