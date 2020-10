Eliminatoires CAN 2022: le Rwanda décimé avant d’affronter le Cap-Vert

Le sélectionneur du Rwanda, Vincent Mashami, a écarté sept joueurs pour le match de qualification pour la CAN 2022 contre le Cap-Vert le mois prochain, a rapporté APA mardi.Le Rwanda devrait se rendre au Cap-Vert pour affronter les Blue Sharks (Requins blancs) le 11 novembre, avant d’accueillir le match retour de leur groupe F à Kigali le mois prochain.

Parmi les joueurs écartés figure le duo défensif Emery Bayisenge et Faustin Usengimana qui, dans le passé, étaient des habitués de l’équipe nationale. Ernest Sugira a également été exclu de l’équipe après une blessure à l’entraînement. Ndekwe Felix, Kalisa Rashid Iradukunda Eric, Bizimana Yannick ont également été laissés en rade.

Liste des 23 Rwandais sélectionnés

Gardiens de but: Kimenyi Yves (Kiyovu SC), Kwizera Olivier (Rayon Sports), Ndayishimiye Eric (AS Kigali) et Rwabugiri Umar (APR FC).

Défenseurs : Bayisenge Emery (AS Kigali), Manzi Thierry (APR FC), Mutsinzi Ange (APR FC), Rugwiro Herve (Rayon Sports), Rwatubyaye Abdul (Colarado Springs Switchbacks, USA), Nirisarike Salomon (Pyunick, Arménie), Ombolengaina (APR FC), Imanishimwe Emmanuel (APR FC), Eric Rutanga (Police FC) et Rusheshangoga Michel (AS Kigali).

Milieux de terrain : Bizimana Djihad (Waasland-Beveren, Belgique), Mukunzi Yannick (IF Sandvikens, Suède), Haruna Niyonzima (Yanga SC, Tanzanie), Nsabimana Eric (AS Kigali), Niyonzima Olivier (APR FC), Ngendahimana Eric (Kiyovu SC) , Twizerimana Martin Fabrice (Police FC), Muhire Kevin (El Gaish, Egypte), Ally Niyonzima (Azam FC, Tanzanie), Manishimwe Djabel (APR FC), Niyomugabo Claude (APR FC), Rubanguka Steve (AE Karaikskakis FC, Grèce) et Nshuti Dominique Savio (Police FC).

Attaquants : Meddie Kagere (Simba SC, Tanzanie), Tuyisenge Jacques (APR FC), Byiringiro Lague (APR FC), Kévin Monnet-Paquet (St Etienne, France), Hakizimana Muhadjili (AS Kigali), Mico Justin (Police FC), Sibomana Patrick (Police FC) et Iyabivuze Osée (Police FC).

Après deux tours de matches, le Rwanda est dernier du groupe F, sans un point, après avoir perdu 2-0 contre le Mozambique à Maputo et 1-0 contre le Cameroun à Kigali à la fin de l’année dernière.

Le Mozambique et le Cameroun partagent la tête du groupe avec 4 points chacun, tandis que le Cap-Vert est troisième avec deux points.