Elimin-Qatar 2022: Victoire impérieuse de la RDC face à Madagascar

Les Léopards A de la RDC sont contraints à une impérieuse victoire face aux Baréas (Zébu) de Madagascar jeudi, 7 octobre, à 14h00’ au stade des Martyrs de la Pentecôte en match de la 3ème journée des éliminatoires zone Afrique, de la coupe du monde Qatar 2022.

Le sélectionneur Hector Cuper et ses ouailles n’ont pas de choix car, après avoir ramené un point du match nul (1-1) de leur déplacement à Cotonou, le lundi 6 septembre 2021, au terme d’un match très disputé contre les Ecureuils du Bénin, pour le compte de la 2ème journée du groupe J de ces éliminatoires, ils devront impérativement gagner et se placer dans cette dynamique pour continuer le parcours sur la voie royale.

Le onze national congolais qui occupe la 3ème place avec 2 points derrière les Tanzaniens et les Ecureuils du Bénin (4 points chacun), seront face aux malgaches qui ferment la marche avec zéro point. Une position qui ne devrait pas enivrer les Léopards mais au contraire, booster leur mental en vue de se mettre à l’abri du ridicule au regard de l’investissement et de l’implication de la république pour cette qualification et du groupe abordable dans lequel la RDC fait partie.

Des efforts à fournir pour se qualifier

Les carnassiers congolais se creusent déjà les méninges et font toutes sortes de calculs sur leurs chances de qualification au prochain tour. Deux matches à domicile contre Madagascar (3ème journée) et le Bénin (6ème et dernière journée) et deux autres en déplacement contre Madagascar (4ème journée) et la Tanzanie (5ème journée), les Congolais ont l’obligation de bien négocier tous les matches à domicile en vue d’aller chercher 3 points de la victoire en déplacement et un match nul pour pouvoir prétendre se trouver parmi les dix nations devant se disputer les cinq places qualificatives réservées à l’Afrique pour la phase finale de la prochaine Coupe du monde.

Les nations africaines à l’heure décisive des qualifications

Les nations africaines seront à l’heure décisive des qualifications pour la coupe du monde de football Qatar 2022 lors des matches de la 3ème et 4ème journée des éliminatoires de ladite compétition du 6 au 12 octobre 2021.

Au total 41 matches sont au programme et les résultats s’annoncent incertains dans la mesure où, selon des observateurs, un tiers des rencontres ont été délocalisées dans un autre pays. Certaines équipes nationales comme celles de la Côte d’Ivoire et du Mali n’ont en effet aucun stade aux normes internationales actuellement disponible et seront obligés de jouer leur match loin de leurs installations sportives habituelles et loin de leurs publics immédiats.

L’Afrique du Sud, le Cameroun et surtout le Maroc se muent alors en terre d’accueil pour des sélections sans stade. Les Marocains vont ainsi affronter la Guinée-Bissau le 6 à Rabat et le 9 à Casablanca, avant de jouer le 12 à Rabat face à une Guinée forcée, elle, de s’expatrier à cause du contexte politique instable à Conakry après le coup d’Etat militaire.

Des premières équipes à quelques pas de la qualification

La Tunisie (groupe B), le Nigeria (groupe C), la Libye (groupe F) et le Sénégal (groupe H), vainqueurs de leurs deux premiers matches, peuvent assurer leur qualification en cas d’un nouveau succès au cours de ces deux journées et d’un faux pas de leurs concurrents directs qui auront ainsi plus de six points de retard, à l’issue de la 4e journée.

Cependant, les Lions de l’Atlas du Maroc devront remporter leurs trois rencontres pour s’assurer la première place du groupe I et ainsi espérer se qualifier pour le dernier tour de ces éliminatoires.

Face à l’incertitude du lendemain et au caractère imprévisible du football, il faudra attendre la fin de cette phase de groupes lors des 5e et 6e journées prévues entre les 11 et 16 novembre 2021 pour en connaitre le verdict.

ci-après le calendrier des matches des 3ème et 4ème journées :

Mercredi 6 octobre 2021 : Soudan-Guinée, à Marrakech, Maroc-Guinée-Bissau, à Rabat (Groupe I) ;

Jeudi 7 octobre 2021 : Tanzanie-Bénin, à Dar es Salam, RD Congo-Madagascar, à Kinshasa (groupe J), Liberia-Cap-Vert, à Accra et Nigeria-République centrafricaine, à Lagos (Groupe C), Guinée équatoriale-Zambie, à Malabo et Tunisie–Mauritanie, à Radés (groupe B), Rwanda-Ouganda, à Kigali, Mali-Kenya, à Agadir (groupe E) ;

Vendredi 8 octobre 2021 : Malawi-Côte d’Ivoire, à Soweto, Cameroun-Mozambique, à Douala (groupe D), Angola-Gabon, à Luanda et Égypte-Libye, à Borg El Arab (groupe F), Algérie-Niger, à Blida, Djibouti-Burkina Faso, à Marrakech (groupe A) ;

Samedi 9 octobre 2021 : Guinée-Soudan, à Agadir, Guinée-Bissau-Maroc, à Casablanca (groupe I), Éthiopie-Afrique du Sud, à Bahir Dar, Ghana-Zimbabwe, à Cape Coast (groupe G), Togo-Congo-Brazza, à Lomé, Sénégal-Namibie, à Thiès (groupe H) ;

Dimanche 10 octobre 2021 : Bénin-Tanzanie, à Cotonou, Madagascar-RD Congo, à Mahamasina (groupe J), République centrafricaine-Nigeria, à Douala, Cap-Vert-Liberia, à Mindelo (groupe C), Ouganda-Rwanda, à Kitende, Kenya-Mali, à Nairobi (groupe E), Zambie-Guinée équatoriale, à Lusaka, Mauritanie-Tunisie, à Nouakchott (groupe B);

Lundi 11 octobre 2021 : Mozambique-Cameroun, à Tanger ; Côte d’Ivoire– Malawi, à Cotonou (groupe D), Gabon-Angola, à Franceville, Libye-Égypte, à Benghazi (groupe F), Burkina Faso-Djibouti, à Marrakech (groupe A) ;

Mardi 12 octobre 2021: Namibie-Sénégal, à Soweto, Congo-Brazza-Togo, à Brazzaville (groupe H), Zimbabwe-Ghana, à Harare, Afrique du Sud-Éthiopie, à Johannesburg (groupe G), Niger-Algérie, à Niamey (groupe A) et Guinée-Maroc, à Rabat (groupe I).