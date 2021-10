Pour défier Madagascar au stade des Martyrs de la pentecôte de Kinshasa, le coach national des Léopards, Héctor Cúper, a aligné un 11 de départ remanié par rapport au dernier match à Cotonou face au Bénin.

Le sélectionneur des Léopards, a toutefois, gardé son dispositif tactique de 4-4-2 offensif. Joël Kiassumbua a gardé les cages des Léopards. Dieumerci Mukoko Amale et Fabrice Nskala ont occupé respectivement du côté droit et gauche de la défense.

La paire de l’axe défensif est composé de Chancel Mbemba Mangulu et Christian Luyindama Nekadio. Deux pions à la récupération, Edo Kayembe et Samuel Moutoussamy, Samuel Bastien en piston et Chadrac Akolo dans le couloir offensif ont animé l’attaque congolaise. Le duo de pointe est mené par Cédric Bakambu et Dieumerci Mbokani Bezua.

Ci-dessous le 11 en trant des Léopards :

Joël Kiassumbua

Dieumerci Mukoko Amale

Fabrice Nsakala

Christian Luyindama Nekadio

Chancel Mbemba Mangulu

Samuel Bastien

Samuel Moutoussamy

Edo Kayembe

Chadrac Akolo Ababa

Cédric Bakambu

Dieumerci Mbokani Bezua