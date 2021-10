Publié le 11.10.2021 à 13h08 par Journal de Kinshasa. com

La RDC s’incline devant le Madagascar (1-0) dimanche 10 octobre. C’était en match retour du groupe J de la 4ème journée des éliminatoires de la coupe du monde Qatar 2022 disputé au stade Mahamasina de Antananarivo au Madagascar.

Les hommes d’Hector Cuper ont été accueillis à froid dès l’entame de cette explication à la 2ème minute par le but de Njiva Rakotoharimalala. Un but qui a été conservé jusqu’à la fin du temps réglementaire.

Il faut dire que, c’est une victoire d’honneur pour les Malgaches déjà éliminés de la course, mais qui fait du mal aux Léopards de se relancer de la course à cause de cette défaite. Classe 3 èm dans leur groupe, les coéquipiers de Dieumerci Mbokani perdent l’espoir d’aller au Qatar.

Dans l’autre match du groupe, la Tanzanie est allée battre le Bénin à Cotonou le même dimanche sur le score de 1-0.

Ci-dessous le classement du groupe J