Les léopards de la République Démocratique du Congo, se sont imposés ce jeudi 2021 devant le Madagascar sur le score de 2-0, au stade des martyrs de la pentecôte à Kinshasa.

Notons que cette victoire, est du match aller du groupe J des éliminatoires de la coupe du monde Qatar 2022 disputé au stade des martyrs de la pentecôte à la cité capitale congolaise. Les deux buts des fauves Congolaises, ont été inscrits par Chadrac Akolo à la 35 ème minute et Dieumerci Mbokani à la 80 ème sur penalty après une faute sur Akolo Chadrac.

Signalons qu’avec cette victoire, les hommes de l’argentin Hector Raoul Cuper, occupe la 2 ème place au classement avec 5 points dernière les écureuils de Bénin avec 7 points qui s’est imposé en déplacement à Dar es salam devant la Tanzanie sur le score de 1-0 Tandis que la Tanzanie recule à la 3 ème position avec 4 unités et le Madagascar est d’office éliminé de la course après sa défaite devant les léopards et compte 0 points.

Présent au stade de Martys le président de la République Félix Tshisekedi et le ministre des sports Serge Nkonde. Cette rencontre est joué en huis clos .