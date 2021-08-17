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Elim/Coupe du monde Qatar 2022: voici la liste des 24 Léopards de la RD Congo

Publié le 17.08.2021 à 12h53 par journaldekinshasa.com

Léopards
L’argentin Hector Cuper, sélectionneur national des Léopards de la République Démocratique du Congo, a communiqué une liste des 24 joueurs pour les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du monde, Qatar  2022.

 

Les 24 léopards pour la Tanzanie et le Bénin avec Dieurmerci Mbokani, Meschak Elia, Jordan Ikoko, Christian Luyindama et Yannick Bolasie. Ce sera pour le 3 septembre avec la réception des Taifa Stars de la Tanzanie et le 7 septembre en déplacement face aux Ecureils du Bénin.

Ci-dessous la liste complète des Léopards :

GARDIENS

KIASSUMBWA JOEL (SERVETTE FC)

SIADI BAGGIO (TPMAZEMBE)

LOMBOTO HERVE (DCMP)

DEFENSEURS

TISSERAND MARCEL (FENERBACHE)

MAVINGA CHRIS (TORONTO FC)

LUYINDAMA CHRISTIAN (GALATASARAY)

MBEMBA MANGULU CHANCEL (FC PORTO)

NGONDA MUZINGA (RIGA FC)

MUKOKO AMALE DIEUMERCI (DIFAA EL JADIDA)

NSAKALA FABRICE (BESIKTAS)

IKOKO JORDAN (LUGODORETS)

MILIEUX

MUKOKO TONOMBE (YOUNG AFRICANS)

KAKUTA GAËL (RC LENS)

NGOMA FABRICE (RAJA)

KAYEMBE EDO (KAS EUPEN)

KEBANO NEESKENS (FULHAM)

MOUTOUSSAMY SAMUEL (FC NANTES)

ATTAQUANTS

AKOLO CHADRAC (SC AMIENS)

BAKAMBU CEDRIC (BEIJING GUOAN)

MULEKA JACKSON (STANDARD DE LIEGE)

MESHACK ELIA (YOUNG BOYS)

BOLASIE YALA YANNICK (ANGLETERRE)

ASSOMBALANGA BRITT (ADANA DEMISPOR)

MBOKANI DIEUMERCI (KUWAIT SC)

 

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