Le sélectionneur Hector Cúper, s’est montré très confiant pour la rencontre qui va opposer les Léopards de la RD Congo aux Crocodiles du Nil du Soudan, ce mercredi 08 juin 2022, à Al Hilal Stadium d’Omdurman à 20h00, comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations Côte d’Ivoire 2023.

Accompagné de Marcel Tisserand capitaine de sa sélection, en conférence de presse d’avant-match, le technicien argentin Hector Cúper, promet des réaménagements techniques pour ce match crucial pour les congolais.

« J’espère que l’équipe a bien récupéré. Les joueurs doivent tout donner pour arracher la victoire en déplacement. Nous devons continuer sur la même stratégie. Les erreurs commises ont été corrigées. Il y aura de changement dans l’équipe de demain. Ce changement sera fait en fonction de la prestation du groupe contre le Gabon », a déclaré le sélectionneur des Léopards de la RD Congo.

Le capitaine Marcel Tisserand a fait savoir que les fauves congolais sont déterminés pour remporter cette rencontre. « Ce soir nous avons fait une bonne séance, j’espère qu’on était bien physiquement et que nous devons avoir d’audace, plus de créativité et apporter plus de danger offensivement pour réaliser un bon résultat ici », a-t-il indiqué.

Les hommes d’Hector Cuper sont dans l’obligation de s’imposer à Omdurman après leur défaite (0-1) devant les Panthères du Gabon, le samedi dernier au stade des martyrs de la pentecôte à Kinshasa.