Éliminatoire CAN Cameroun 2021, les Fauves congolais sont mal embarqués pour le moment dans ce groupe avec seulement deux points. C’était devant les Panthères du Gabon (0-0) et les Scorpions de la Gambie (2-2).

Les Léopards de la RDC croiseront les Palancas Negras de l’Angola pour leur double confrontation au mois de novembre prochain, pour les 3ème et 4ème journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), Cameroun 2021.

Les deux fédérations et la Confédération Africaine de Football (CAF), viennent de trouver un accord sur les dates et les heures des coups d’envoi de ces deux matchs. L’aller aura lieu à Kinshasa le samedi 14 novembre à 20 heures et le retour le mardi 17 novembre à 17 heures.

Les Léopards sont en préparation pour le moment au Maroc où ils jouent ce mardi 13 octobre devant les Lions de l’Atlas du Maroc après avoir perdu le vendredi 9 octobre devant les Etalons du Burkina Faso (0-3).