Elections locales ivoiriennes : le Rhdp fixe ses candidatures en janvier

Le Rhdp, le parti de Alassane Ouattara, met en place un mécanisme strict de désignation des candidats en interne pour les élections municipales et régionales de 2023.Le parti a organisé ce lundi 19 décembre 2022 une réunion d’information à Cocody, dans l’Est d’Abidjan, à l’initiative du directoire du Rassemblement des Houphouétistes pour la démocratie et la paix (Rhdp), afin d’orienter les militants sur la démarche à tenir pour les élections à venir.

Le président du directoire du Rassemblement des Houphouétistes pour la démocratie et la paix (Rhdp), Gilbert Koné Kafana, a au cours de cette réunion évoqué les raisons du processus de désignation et d’arbitrage des candidatures pour les élections municipales et régionales de 2023.

Le processus de désignation des candidats du Rhdp et l’arbitrage ont été expliqués plus en détail par le porte-parole principal du Rhdp, Kobenan Kouassi Adjoumani, qui a fait savoir qu’une Commission centrale d’arbitrage et des commissions régionales sont instituées pour encadrer le processus.

La désignation des candidatures en interne est prévue s’étendre au plus tard le 23 janvier 2023, date de publication de la liste définitive des candidats Rhdp, selon le porte-parole principal du Rhdp, M. Kobenan Kouassi Adjoumani.

« Les élections locales à venir doivent confirmer l’ancrage territorial de notre grand parti. Elles doivent consolider le bilan remarquable du président de la République à la tête de notre beau pays », a déclaré le président du directoire.

Pour lui, l’importance de ces échéances commande au parti de se mettre en ordre de bataille en vue de les remporter. « Nous devons gagner pour que le Rhdp demeure un parti fort, solide pour la stabilité politique nécessaire à la poursuite du développement et la consolidation du progrès social et au maintien de la paix civile en Côte d’Ivoire », ajoutera Koné Kafana.

Il a soutenu par ailleurs que pour parvenir à cet objectif, le Rhdp doit être organisé, uni et discipliné. Il précisera que ces notions sont des valeurs clés du président Alassane Ouattara, le chef du Rhdp, pour la reconstruction du parti.

Cette attitude devra conduire, poursuivra-il, à éviter des candidatures indépendantes pour ces futures élections. Il conclura en disant que le processus de désignation et d’arbitrage des candidatures a pour but de préparer les municipales et les régionales de 2023 dans la sérénité, mais aussi la présidentielle de 2025.

Une exception dans le mode de désignation est faite pour les présidents de Conseils régionaux, les communes de Bouaké, Korhogo, Yamoussoukro et celles du District d’Abidjan. Ces derniers sont à la discrétion de la présidence du parti. A ce jour, le Rhdp revendique 23 conseils régionaux sur un total de 31 et 147 communes sur 201 que compte le pays.