La guerre asymétrique observée entre l’argentier congolais Nicolas Kazadi et le patron de la centrale électorale Denis Kadima Kazadi, fait régner le doute sur la tenue des élections prévues en 2023. Sur le terrain, les uns évoquent déjà un glissement, les autres croient encore à la volonté de la CENI et du gouvernement d’organiser les élections dans le délai constitutionnel.

La réalité du terrain fait croire que l’on se dirige vers un glissement qui ne dit pas nom. Le progressiste révolutionnaire Constant Mutamba, rejette tout glissement anticipé. Le jeune leader de l’opposition républicaine tient mordicus à la tenue des élections dans le délai constitutionnel.

Me Constant Mutamba a, toutefois, exprimé sa crainte de voir le gouvernement amener calmement le peuple congolais à une prolongation au-delà de 2023. « Je crains que derrière la guerre à distance entre le ministre des Finances et la CENI ne puisse se cacher la volonté ferme du gouvernement de pouvoir amener le peuple congolais vers un glissement. Et nous, en tant qu’opposition républicaine, nous n’allons pas cautionner un quelconque glissement », a-t-il prévenu.

Relatif aux déclarations du président de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI), Me Mutamba fait observer que l’exécutif n’a pas encore mis à la disposition de la centrale électorale les moyens des opérations.

« Nous sommes pratiquement à une année et demie des élections. Vous conviendrez avec moi qu’il est nécessaire de pouvoir lancer déjà certaines opérations, notamment l’enrôlement des électeurs pour rassurer le peuple congolais sur la tenue des élections dans le délai constitutionnel. Mais au vu de ce retard, nous avons des craintes, nous voyons l’intention manifeste du gouvernement de ne pas tenir les scrutins dans le délai constitutionnel », a-t-il regretté.

Il sied de rappeler que, depuis un temps, des tirs croisés sont observés le ministre des Finances Nicolas Kazadi et le président de la CENI Denis Kadima Kazadi au sujet de la gestion des fonds alloué aux opérations de la CENI. L’argenté congolais avait la semaine dernière, brandi la somme de 37 millions USD allouée à la CENI à titre de financement des opérations électorales. Dans sa réplique, Denis Kadima président de la CENI, une institution d’appuis à la démocratie, dit n’avoir rien reçu mais réclame, par contre, son autonomie financière et administrative telle que prévue par les articles 6 et 44 de la loi organique portant sur son organisation et son fonctionnement.

Affaire à suivre.