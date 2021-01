La formation politique de Joseph Kabila le PPRD, va « déposer la liste de ses candidats à tous les niveaux, à tous les postes du Bureau de l’Assemblée nationale » a annoncé le porte-parole du parti.

Le porte- parole du PPRD, estime que l’organisation de l’élection du Bureau définitif de l’Assemblée nationale a été confiée (au Bureau d’âge) conformément au règlement intérieur et cela est conforme à la Constitution.

Raison pour laquelle, explique François Nzekuye « nous allons nous soumettre à cet exercice », contrairement à l’examen de la motion de censure contre le Premier ministre.

Très confiant le parti politique de l’ancien président de la République le sénateur à vie Joseph Kabila se prépare pour la baille des sièges à la chambre basse du parlement congolais.

« Nous y allons confiants. Nous savons que nous avons toujours la majorité au-delà des actes posés par quelques-uns d’entre nous. Nous croyons qu’ils vont revenir à la raison au moment de l’élection du Bureau définitif de l’Assemblée nationale » a indiqué François Nzekuye.

Pour rappel, conformément au calendrier publié par le Bureau d’âge, l’élection et l’installation des membres du Bureau définitif de l’Assemblée nationale auront lieu ce 3 février 2021.

Mais le dépôt des candidatures ont commencé le 28 janvier, examen et validation des candidatures le 29 janvier, affichage des listes des candidats le 30 janvier ainsi que campagne électorale et audition des messages des candidats en plénières prévues le 1er et le 2 février prochain.