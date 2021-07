L’Alliance pour l’avenir (AA), regroupement politique de Puis Mabilu, affiche son soutien indéfectible d’accompagner le président de la République, Félix Tshisekedi, aux prochaines élections prévues en 2023.

Dans une déclaration rendue publique ce dimanche 04 juillet 2021 à Kinshasa, le regroupement politique AA, par le biais de sa présidente ad intérim, Marie Nyange, a salué le train de la bonne gouvernance enclenché par le chef de l’Etat, Félix Tshisekedi Tshilombo, au regard de ses efforts consentis pour la pacification de la partie Est de la République démocratique du Congo, avec l’état de siège décrété dans les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri. En plus, le regroupement politique AA a loué les indicateurs sérieux de cette bonne gouvernance traduits également par l’instauration de l’Etat de droit pour mettre fin aux détourneurs de deniers publics, l’opération d’identification du patrimoine immobilier du domaine privé de l’Etat en vue de maximiser les recettes de l’Etat lancée par le ministre d’Etat en charge de l’Urbanisme et habitat, Pius Muabilu Mbayu Mukala ainsi que les discussions en cours pour la baisse des prix de produits de première nécessité.

Mme Marie Nyange a exprimé la ferme volonté et la disponibilité de son regroupement politique à accompagner le chef de l’Etat dans la recherche des solutions aux différents problèmes qui rongent le pays. « Ne pas accompagner le chef de l’État dans la recherche des solutions aux problèmes qui se posent au pays au nom d’une quelconque opposition, est un manque d’amour pour sa patrie », a déclaré Marie Nyange, présidente ad intérim du regroupement politique AAa.

Par cette même occasion, elle a rappelé que le regroupement politique AA est, et reste membre de première heure de l’Union sacrée de la nation. Selon Mme Marie Nyange, le fait de traiter proportionnellement son regroupement à son poids, va l’amener à jouer un grand rôle dans le cadre de l’Etat de droit prôné par Félix Tshisekedi.