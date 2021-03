Le chanteur congolais Ngangu Salabiaku Carmel alias « Elcarma L’incontestable » a annoncé, jeudi, dans un entretien avec l’ACP. la sortie bientôt de sa nouvelle chanson à l’honneur de la femme africaine, pour encourager la femme à s’auto valoriser dans toutes les actions de la vie sociale mais aussi et surtout la pousser à s’armer davantage pour être capable de défendre ses droits comme tout être humain

Selon l’artiste, la production de cette chanson rentre dans le cadre des devoirs propres à chaque auteur de pouvoir également éduquer la masse. « Dans la masse, nous trouvons également la femme, qui, des fois, marche à côté de ses valeurs naturelles et se déshonore. Raison pour laquelle nous passons par notre travail d’artiste pour interpeller celle-ci et stimuler des plus en plus en elle le goût du bien », a-t-il déclaré, soulignant que l’attention est accordée à toutes les femmes du monde mais particulièrement la femme noire.

Il a, par ailleurs, fait savoir que le souci dans ladite production est aussi celui de valoriser cet être combien plus cher qui porte en elle la vie.

Elcarma a fait savoir qu’il est déjà en studio pour l’enregistrement de la chanson, avant de signaler qu’elle sera remixée en featuring dans les jours à venir entre lui et l’artiste Salvador Trammandol de Congo-Brazzaville.