Economie et santé au menu des quotidiens marocains

Les quotidiens marocains parus ce vendredi se focalisent sur nombre de sujets notamment l’indemnisation des entreprises impactées par le Covid-19, l’aide apportée par la BEI aux entreprises marocaines, le traitement par la Chloroquine et le dépistage rapide du coronavirus.+Aujourd’hui le Maroc+ rapporte que le gouvernement veut verrouiller la procédure d’indemnisation des entreprises impactées par la crise engendrée par la pandémie du coronavirus.

Il s’agit en premier lieu de clarifier la notion d’entreprise impactée par le Covid-19. Plus loin encore, les entreprises désirant faire bénéficier leurs salariés du dispositif spécial d’aides doivent être en mesure de justifier une baisse de leur chiffre d’affaires (CA) d’au moins 50% par rapport à l’exercice comptable précédent, précise le journal.

Ce n’est pas tout. Le texte de loi exige que le nombre des salariés en arrêt temporaire de travail ne dépasse pas les 50% de l’effectif total de l’entreprise concernée.

+Al Ittihad Al Ichtiraki+ écrit qu’une bouffée d’oxygène européenne pour les entreprises marocaines. En effet, le Groupe Banque européenne d’investissement (BEI) a annoncé un soutien au secteur privé au Maroc via notamment ses lignes de crédit avec les institutions financières marocaines dont l’encours s’élève à ce jour à 440 millions d’euros, et ce pour faire face aux effets de la pandémie du nouveau coronavirus.

Ces lignes de crédit dédiées au financement du secteur privé seraient en mesure d’apporter les fonds de roulement et les liquidités nécessaires aux entreprises pour continuer leur activité, explique la BEI dans un communiqué, cité par la publication.

Parallèlement à cette aide de trésorerie immédiate, la BEI a décidé d’accélérer à titre exceptionnel le déboursement de prêts déjà signés pour soutenir les petites et moyennes entreprises, et se dit « prête à renforcer encore son soutien et son expertise au secteur de la santé pour l’acquisition du matériel médical nécessaire et également le renforcement des infrastructures sanitaires », ajoute le quotidien.

