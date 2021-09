« Nous sommes tous concernés et responsables de l’avenir et du devenir de l’humanité » (Hans Jonas). C’est sur cette optique, que le chercher et philosophe de formation, Dieudonné MULOPO KANKOLE, a orienté ses recherches en vue de sensibiliser sur la menace environnementale.

A en croire ce jeune chercheur, la problématique de la crise environnementale actuelle sous toutes ses formes, a frappé par le voile de l’ignorance et de l’indifférence qui caractérisent certaines personnes, faisant partie de cet écosystème, qui est aujourd’hui menacé notamment par l’échauffement climatique et autre.

Inspiré par la pensé du grand maître Hans Jonas, Dieudonné MULOPO, à dans son ouvrage intitulé : Le principe Responsabilité de Hans Jonas. Dans l’entre-deux du développement et l’environnement, scruté la thématique de la crise environnementale sous trois angles.

Dans un premier temps, l’auteur de l’essai sur Le principe Responsabilité de Hans Jonas. Dans l’entre-deux du développement et l’environnement, a scruté la thématique de la crise environnementale, succinctement les notions de la Responsabilité, du Développement et de l’environnement. Le deuxième moment de son œuvre, fait le point sur la question de la responsabilité, prise comme medium du développement et de l’environnement. Enfin, dans le troisième moment, Dieudonné MULOPO s’est penché sur une révision sommaire de ce qu’a été l’objet de ce parcours consacré à l’apport du principe responsabilité de Hans Jonas dans l’agir de l’homme face à l’environnement.

Il sied de noter qu’à cela, l’auteur (Dieudonné MULOPO), ajoute la situation de l’Afrique et plus particulièrement celle de la République Démocratique du Congo, en vue d’une prise de conscience de la situation alarmante relative à la crise environnementale actuelle.

Parcours

Dieudonné MULOPO KANKOLE né en 1986 à Kinshasa en République Démocratique du Congo. Il est philosophe de formation, spécialiste et consultant des questions de développement, environnement et coopération internationale. Enseignant des cours philosophiques et chercheur indépendant, il consacre depuis quelques années ses recherches sur la problématique de la gestion de l’environnement.