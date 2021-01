Le Président de la République, Félix Tshisekedi a échangé jeudi, avec une délégation du Commandement des Etats-Unis pour l’Afrique (AFRICOM), autour de la reprise de la Coopération militaire entre la RDC et les USA, au cours d’une audience qu’il lui a accordée dans son cabinet du Palais de la Nation, à Kinshasa, a indiqué la presse présidentielle.

Se confiant à la presse à l’issue de l’entrevue, l’adjoint au Commandant pour l’Engagement Civilo-Militaire américain pour l’Afrique et chef de la délégation, l’ambassadeur Andrew Young a reconnu les efforts louables de la RDC pour la création d’une force militaire professionnelle dirigée par des civils, en vue d’améliorer les droits de l’homme et renforcer la sécurité régionale.

En plus, a-t-il affirmé, les États-Unis comptent soutenir le partenariat privilégié pour la paix et la prospérité de la République Démocratique du Congo, qui va se faire grâce à une formation militaire professionnelle et à d’autres engagements du Commandement des États-Unis pour l’Afrique.

Tout en félicitant le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son leadership, ce responsable du Commandement américain a révélé que le pays de l’oncle Sam va explorer les futures opportunités de partenariat et favoriser des solutions collaboratives et coopératives aux défis communs.

Outre Mr Young, on a noté aussi la présence du Contre-amiral Heidi Berg, Directrice chargée de renseignements et de l’ambassadeur des USA en RDC, Mike Hammer, du côté américain ainsi que du Général Célestin Mbala Musense, chef d’état-major des FARDC, du Général major Buamunda Ntumba et du Général Kabamba François, du côté congolais.

Quelques personnalités civiles y étaient également, notamment le directeur de cabinet du Chef de l’Etat, Guylain Nyembo.

La délégation des responsable du Commandement américain est arrivée à Kinshasa mercredi soir, par l’aéroport international de N’Djili, rappelle-t-on.