« Si je suis mis de côté par celui qui nous désigne, je vais tout simplement me réjouir. J’ai toujours été contre ce Comité de suivi de l’accord FCC-CACH». affirme Augustin Kabuya, secrétaire général de l’UDPS.

Selon une source proche de la présidence de la République qui a requis l’anonymat, les autorités morales du FCC et CACH ont réaménagé les équipes en écartant notamment « Jean-Marc Kabund, Augustin Kabuya et Emmanuel Ramazary Shadary », le secrétaire général de l’UDPS estime que « c’est une petite Commission qui est mise en place pour préparer la grande rencontre (entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi) et les points à l’ordre du jour.

Pour Augustin Kabuya, le Comité de suivi de l’accord FCC-CACH n’est pas réaménagé et « est toujours là. Je suis signataire de cet accord. Mais, si celui qui désigne ne trouve pas d’importance que je sois là, je vais poser le problème pourquoi? ».

Augustin Kabuya nuance tout de même que « c’est une Commission à format réduit. C’est une Commission de 4 personnes de chaque côté ».

En ce qui concerne les noms de membres de l’UDPS qui sont désignés pour faire partie de cette Commission, Augustin Kabuya se contente d’affirmer que « c’est le chef de l’État qui désigne ».

Les membres du Comité de suivi de l’accord de Coalition désignés par Félix et Joseph sont : Peter Kazadi, Nicolas Kazadi, Kitenge Yezu et Théthé Kabwe pour le compte du CACH et Nehemie Mwilanya, Aubin Minaku, Azarias Ruberwa ainsi que Raymond Tshibanda pour le FCC.

Il sied de signaler qu’il n’y a aucun délégué de l’UNC de Vital Kamerhe, le principal allié dans le CACH, condamné à 20 ans des travaux forcés et 10 ans d’inéligibilité pour détournement des fonds alloués à la construction des maisons préfabriquées pour le compte du programme d’urgence de 100 jours du chef de l’État.