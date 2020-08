Le bulletin quotidien du ministère de la Santé sur la situation épidémiologique d’Ebola, rapporte que, deux nouveaux cas confirmés ont été notifiés lundi 24 août 2020 dans la zone de santé de Lilanga-Bobangi dans la province de l’Équateur.

Il sied de noter que, 11 zones de santé sont touchées par l’épidémie de la maladie à virus Ebola dans la province de l’Equateur. Il s’agit de Bikoro, Bolomba, Iboko, Mbandaka, Lotumbe, Wangata, Ingende, Lolango-Mampoko, Lilanga-Bobangi, Monieka et Bolenge.

Depuis la déclaration officielle de cette onzième épidémie d’Ebola en République Démocratique du Congo le 1 juin dernier, le cumul des cas est de 104 dont 100 cas confirmés et 4 cas probables. Au total, il y a eu 44 décès (27 décès de cas confirmés et 4 décès de cas probables) et 41 personnes guéries.

Le bulletin quotidien du ministère de la Santé indique également que, 23.980 personnes ont été vaccinées avec le vaccin RVSV-ZEBOV-GP depuis le début de cette opération le 05 juin 2020 dans la province d’Équateur.