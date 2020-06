Ébola: 7 nouveaux cas enregistrés au Nord-Kivu et en Ituri

Sept nouveaux cas probables d’Ebola, ont été validés lundi 22 juin 2020, dans les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri, deux jours avant la fin de l’épidémie.

Selon le bulletin du Secrétariat technique du Comité multisectoriel de lutte contre la maladie à virus Ebola, il s’agit de 6 cas probables au Nord-Kivu (3 à Kalunguta et 2 à Mangurejipa) et un cas probable à Mambasa (en Ituri).

Ces nouveaux cas, bien qu’encore probables, sont notifiés après 55 jours sans aucun nouveau cas confirmé dans cette région, où sévit la 10ème épidémie d’Ebola en RDC. Après la récente résurgence d’Ebola au Nord-Kivu, le dernier patient a été libéré du centre traitement d’Ebola de Beni, le jeudi 14 mai 2020.

L’épidémie d’Ebola a refait surface dans la région de Beni à deux jours de la déclaration de la fin complète de la maladie. 7 cas positifs ont été notifiés. Cinq sont décédés, et 2 sont guéris.

Le gouvernement congolais s’apprête à déclarer ce 24 juin 2020, la fin de l’épidémie d’Ebola dans ces deux provinces, où elle a fait en tout 2.287 décès.

Par ailleurs, la 11ème épidémie a été déclarée le 1 juin dernier dans la province de l’Equateur. Et depuis, le cumul est de 24 cas dont 21 confirmés et 3 probables. Au total, il y a eu 13 décès (10 confirmés et 3 probables).