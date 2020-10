Me Azarias Ruberwa, ministre de la décentralisation et réformes institutionnelles, a devant la presse mardi 13 à Kinshasa, rejeté en bloc toutes les accusations portées contre lui au sujet de l’érection de Minembwe en commune rurale.

Selon Azarias Ruberwa Maniwa, « la commune de Minembwe est créée en 2013 avec l’ensemble des ETD (Entités Territoriales Décentralisées) de l’ensemble de toutes les provinces. C’était même avant la mise en œuvre du découpage qui est intervenue en 2015. En 2015, vous avez la suspension de deux décrets du premier ministre Matata parce qu’il y avait des interrogations soit sur la viabilité de certaines communes , soit encore sur le coût…En 2017, le gouvernement a tenu un Conseil des ministres et a apprécié le rapport des ministres compétents pour lever la surséance. En 2018, le premier ministre Tshibala a levé la surséance et on a commencé ce qu’on appelle l’opérationnalisation » , a-t-il fait savoir.

Et de poursuivre : « à ce stade, lorsque vous voyez le cheminement de la création des communes, plus de 500 entités territoriales décentralisées, Ruberwa n’était pas là. Je faisais l’opposition en 2013, je n’étais pas là. Lorsque les maires ont été nommés, les bourgmestres ont été nommés, vous n’avez pas ma signature, y compris pour le bourgmestre de Minembwe. Donc, l’enjeu, je me dis, ce que par coïncidence si je me suis retrouvé à Minembwe, si c’était un ministre de la décentralisation qui n’est pas de ma communauté ; la communauté de banyamulenge, ça serait un fait divers absolument ».

Concernant des appels à la démission qui lui sont lancés par les congolais, le pasteur Azarias, l’ancien vice-président de la République démocratique du Congo à l’époque de 4+1 a affirmé n’avoir pas commis une faute pour y répondre favorablement.

« Si j’avais commis une faute, j’aurais démissionné mais je ne peux pas démissionner pour faire plaisir aux gens haineux, qui expriment une haine viscérale, parce que tout simplement et justement il s’agit de Ruberwa, Non! Là, ce n’est pas rendre la justice aux justes. Vous savez, on ne peut pas condamner quelqu’un à la démission sans l’avoir entendu. Le droit ne le permet pas », a souligné Azarias Ruberwa.

Le pasteur Azarias Ruberwa Maniwa a par ailleurs, promis de se rendre au Parlement en cas d’interpellation sur le dossier Minembwe, pour que les élus du peuple connaissent la vérité sur l’affaire Minembwe.