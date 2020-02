Dossier Gécamines-SNCC: Lokondo appelle Tshisekedi à reconsidérer ses ordonnances inconstitutionnelles

Le député Henri-Thomas Lokondo estime que si ces ordonnances sont exécutées, le Président aura donné à ces deux entreprises nationales le statut des entreprises provinciales privatisées uniquement pour les Katangais.

L’honorable Henry Thomas Lokondo a fait une sortie médiatique fracassante abordant notamment la problématique des ordonnances du Président Félix Tshisekedi portant nomination des gestionnaires à la Gécamines et à la Société nationale de chemin de fer du Congo -SNCC.

L’élu de Mbandaka, tranchant, a jugé ces deux ordonnances inconstitutionnelles. «Sur le plan de droit, ces ordonnances sont inconstitutionnelles. La procédure n’a pas été respectée. Une ordonnance du Président de la République ne peut pas être signée par un Premier ministre démissionnaire. Tshibala avait déjà démissionné. Aussi, le gouvernement ne s’était pas réuni pour ça et on ne peut accepter ça», a-t-il analysé, avant d’estimer que ces actes du Chef de l’Etat mettent «à rude épreuve l’unité nationale». «Sur les 9 membres du Conseil d’administration, par exemple de la Gécamines, tous sont Katangais sauf un seul. Pareil du côté de la SNCC. Sur les 9 membres, 8 sont Katangais», a détaillé Lokondo, non sans appeler à ce «qu’on reconsidère les choses. Il n’y a pas de honte à cela. C’est l’une de bonnes qualités d’un homme».