Trois semaines après son arrestation, les proches de François Beya appellent le président de la République Felix Tshisekedi à intervenir pour sa libération.

Le collectif de soutien à François Beya dénommé « Collectif Free Beya » a au cours d’un point de presse, sollicité l’intervention du président Félix Tshisekedi pour la libération de son conseiller spécial en matière de sécurité.

« En l’absence de charges concrètes contre François Beya, le collectif Free François Beya Kasonga appelle le Président de la République Félix Tshisekedi, en tant que garant d’un Etat de droit, à ordonner la libération immédiate et sans condition de François BEYA, et à mettre un terme à toute forme de harcèlement à son endroit et celui de ses proches », dit ce groupe qui se présente comme « une association de fait regroupant des personnes éprises de justice et de paix ».

Des défenseurs des droits de l’homme évoluant au pays et à l’étranger qui militent et mobilisent pour la promotion et la défense des droits de l’homme, à l’instar de la situation d’injustice que traverse actuellement François Beya dit monsieur le fantôme.