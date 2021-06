Le président du sénat Modeste Bahati et ses collègues, ont rejeté la demande de levée des immunités parlementaire, formulée par le procureur général près la Cour constitutionnelle à l’encontre du sénateur Augustin Matata Ponyo.

Le sénateur Augustin Matat Ponyo, considère cette décision comme « une bonne volonté de vouloir voir la vérité triompher » dans le dossier sur le présumé détournement de fonds alloués au Parc de Bukanga Lonzo dont il est soupçonné.

L’ancien premier ministre tout en remerciant le bureau du sénat pour avoir pris des dispositions utiles, en vue de la gestion transparente de son dossier, estime que le fait de dire « non » aux poursuites contre sa personne est un droit pour les sénateurs.

« Il faut reconnaître, qu’en démocratie, c’est un droit pour les sénateurs et les sénatrices de dire non à la levée des immunités ou aux poursuites judiciaires, telle que demandée par le procureur général. C’est de votre droit. C’est notamment pour préserver et soutenir la vérité. Il est crucial de le souligner surtout lorsque les réseaux sociaux ont été instrumentalisés dans l’objectif de travestir la vérité et de tromper l’opinion, voire de désorienter les débats de celui-ci au Sénat », a dit le sénateur Matata Ponyo Mapon lors de sa prise de parole après le vote.