Trempés jusqu’au coup, certains collaborateurs de Félix Tshisekedi, se retrouvent dans des sales affaires. Alors qu’ils ont sensés accompagner la vision du Chef de l’Etat.

Il faut dire qu’une frange des collaborateurs du chef de l’Etat Félix Tshisekedi, ne lui rend pas les choses faciles. Parmi tant de cas, l’on cite le dossier accablant de la banque nigériane Access Bank où les agents de l’Agence de Prévention et de Lutte contre la Corruption (APLC) ont été cités.

Arrêté vendredi 18 décembre 2020 et libéré le lendemain, le patron de l’APLC, Ghislain Kikakanga se serait transformé en une cible expiatoire pour avoir décidé de toucher aux intérêts de Me Bestine Kazadi Ditabala, conseillère en matière de coopération et intégration régionale et actuelle présidente de l’As V.Club, un club de football champion de Kinshasa.

À en croire nos confrères d’Objectif Infos, Mme Bestine Kazadi serait également avocat-conseil d’Access Bank. Une banque au cœur d’un scandale en 2014, à l’époque Luzolo Bambi, citée par le Sénat d’avoir créé les comptes illégaux du Ministère des Finances pour justifier la fraude, la surfacturation et des retraits en liquide; une pratique interdite en RDC, où la règle veut que l’argent public soit conservé à la Banque Centrale pour un meilleur contrôle. Aujourd’hui, cette banque est de nouveau sous les feux des projecteurs puisqu’elle est accusée par l’APLC de « graves soupçons de blanchiment des capitaux et financement du terrorisme chiffrés à plusieurs millions de dollars. »

D’après les sources proches du Parquet Général de Kinshasa-Gombe, les adresses ainsi toutes les références mentionnées sur la décharge par le représentant d’Access Bank sont les mêmes utilisées par Me Bestine Kazadi.