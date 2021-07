Martin Fayulu s’est exprimé concernant l’affaire de 500 jeeps, censées avoir été offertes aux députés nationaux par le chef de l’État Félix Tshisekedi, pour avoir rejoint son « Union sacrée ».

Pour le président national de l’Engagement pour la Citoyenneté et le Développement (ECIDE), le Parlement congolais, dont l’un des rôles principaux est de contrôler l’action du gouvernement, est au contraire devenu le « miroir de la corruption ».

Martin Fayulu a lors de son adresse à la nation à l’occasion de 61 è anniversaire de l’Indépendance de la République Démocratique du Congo, le 30 juin 2021, a affirmé que la RDC se trouve au bas de tous les classements internationaux sur le développement.

Depuis 1960, dit-il, le pays est en chute libre économique. Et malgré les discours sur ses diverses potentialités, la réalité est que les régimes successifs se sont caractérisés par « une mégestion », dont les conséquences sont visibles aujourd’hui.

Et de poursuivre, «dans quel état psychologique se trouvent, aujourd’hui, les congolais qui n’arrivent pas à évacuer leurs récoltes faute de routes; et ces familles qui voient leurs enfants mourir par manque de centre de santé et d’ambulances dans leurs contrées; mais qui apprennent qu’on a généreusement offert 500 véhicules d’une valeur de 27.5 millions de dollars aux députés parce qu’ils ont obéi à un mot d’ordre?» se demande-t-il.